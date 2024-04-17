Muş'ta feci kaza: 9'u öğrenci 10 yaralı

Muş'un Varto ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, öğrenci servisi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucunda 9'u öğrenci olmak üzere toplamda 10 kişi yaralandı..

Kaza, saat 16.30 sıralarında Erzurum- Varto karayolu İçmeler köyü girişinde meydana geldi. İçmeler Köyü Muhtarı Çayan Dursun yönetimindeki 35 PMD 82 plakalı hafif ticari araç, Zeki Çetin yönetimindeki 49 J 4042 plakalı öğrenci servisi ile çarpıştı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 9 öğrenci ile Muhtar Çayan Dursun, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Varto Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Muhtar Çayan Dursun ise Muş Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Varto İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne ile İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Eyüp Özkök de kaza yerinde inceleme yaptı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.