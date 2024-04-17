Mamak’ın alt yapısı gelişiyor

Yatırım çalışmaları, kültür ve sanat etkinlikleri, esnafın gelişimi ve eğitimine destek olacak mesleki kurslar ve seminerler, engelliler ve yaşlılar ile Mamak’taki alt yapı çalışmalarını geliştirecek ve iyileştirecek hizmetler oy birliği ile kabul edildi.

Mamak Belediyesi Meclisi, 18 Nisan Perşembe günü saat 16:00’ da gündemin diğer konularını görüşmek üzere oturumunu sonlandırdı.