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Mamak’ın alt yapısı gelişiyor

Mamak Belediyesi Meclisi, Nisan ayı toplantısı 4.oturumunu Başkan Vekili Erdoğan Doğan başkanlığında gerçekleştirdi. 14 maddelik gündemin yer aldığı toplantıda 7 madde oy birliğiyle kabul edildi.

Mamak’ın alt yapısı gelişiyor mask
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Yatırım çalışmaları, kültür ve sanat etkinlikleri, esnafın gelişimi ve eğitimine destek olacak mesleki kurslar ve seminerler, engelliler ve yaşlılar ile Mamak’taki alt yapı çalışmalarını geliştirecek ve iyileştirecek hizmetler oy birliği ile kabul edildi.

 Mamak Belediyesi Meclisi, 18 Nisan Perşembe günü saat 16:00’ da gündemin diğer konularını görüşmek üzere oturumunu sonlandırdı.

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17 Nis 2024 - 19:13 Ankara- Gündem

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