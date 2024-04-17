- Asayiş

2 Bin 101 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik yapılan "Kalkan-20" denetimlerinde 2 bin 101 kaçak göçmenin yakalandığını açıkladı.

2 Bin 101 düzensiz göçmen yakalandı
Video için play'e tıklayın

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik yapılan "Kalkan-20" denetimlerinde 2 bin 101 kaçak göçmenin yakalandığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleri ve Düzensiz Göçmenlere yönelik, Mobil Göç Noktası Araçlarıyla gerçekleştirilen 'Kalkan-20' denetimlerinde 2 Bin 101 düzensiz göçmen  yakalandı.

# İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kaçak göçmen, Yakalandı, sosyal, içişleri bakanı, göçmen, Kaçak

17 Nis 2024 - 17:36 DHA Ankara- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL