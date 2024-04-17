17 Nis 2024 - 17:36 - Asayiş

2 Bin 101 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik yapılan "Kalkan-20" denetimlerinde 2 bin 101 kaçak göçmenin yakalandığını açıkladı.