Edirne'de geçen cumartesi günü Berşan Aksak, Ramazan Bayramı nedeniyle çocuğunu görmek istediğini belirtip, boşanma aşamasındaki 5 yıllık eşi Petek Aksak'ı buluşmaya çağırdı. 4 yaşındaki kızını yanına alan Petek Aksak, Berşan Aksak ile bir araya geldi. Berşan Aksak, iddiaya göre; konuşmayı kızı olmadan yapmak istedi. Bunun üzerine kızını evine bırakan Petek Aksak, bu kez Berşan Aksak ile Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki hatıra ormanında buluştu. Burada ikili arasında tartışma çıktı. Berşan Aksak, çıkardığı tabanca ile 3 el ateş açarak Petek Aksak'ı öldürdü. Kaçan şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. 5 ayrı suçtan kaydı bulunan ve ilk ifadesinde; tartışma sırasında olayın aniden geliştiğini iddia eden Aksak, tutuklanıp, cezaevine konuldu. Petek Aksak ise, gözyaşları arasında toprağa verildi.

'BEN SENİN ANNENİN KATİLİYİM, NASIL DİYECEKSİN'

Edirne Belediyesi Mor Ev Kadın Atölyesi'nde Petek'in annesi Pınar Otçu ile bir araya gelen kadın kuruluşları tepkilerini dile getirdi.

Petek'in annesi Pınar Otçu, Berşan Aksak'ı önce Allah'a sonra devlete havale ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"En ağır ceza ile cezalandırılmasını istiyorum. İçim yanıyor anneyim, torunum için dayanacağım. Sadece şunu söylemek istiyorum; benim ciğerimi yaktın sen yavruna nasıl hesap vereceksin ? 'Ben senin annenin katiliyim' nasıl diyeceksin? Nasıl yüzün olacak? Yüzüne nasıl bakacaksın? O çocuk büyüdüğünde ‘Senin annen bir melekti ben onu katlettim. O kadar caniydim ki gözüm kimseyi görmedi. Ben ona defalarca ateş ettim’ Hiç için sızlamadan nasıl diyeceksin bunu ? O yavrunun psikolojisi ne olacak ? Yavrumun yavrusunun bana emanet edilmesini istiyorum. Onu zaten bir benim doğurmadığım kaldı. Ben büyüttüm, annesinin karnında geldi. Bu yaşa kadar ben büyüttüm onu. Babasının bir yudum lokması yoktur boğazından geçen. Babası bu zamana kadar çalışmadı. Her şey var, saygısızlık, uyuşturucu, kumar zaten boşanma aşamasındaydı 1 ay sonra mahkemesi vardı. Benim kızım torunumla sürekli bendeydi. Ben kol kanat gerdim. Ben çocuklarıma hayatımı feda ettim. ‘Seni seviyorum ama öldürmem gerek’ Bu ne demek sen nasıl bir ruh halindesin. Önce Allah'a sonra da devletimize havale ediyorum. Yüreğimde alev topu var ama tek tesellim torunum.’

Petek Aksak'ın babası Hakkı Kaçarlar da, "Bir cana nasıl kıyılır? Bir anne doğurandır, cennettir, güldür. Nasıl kıydın sen o anneye? Sen çocuğuna ne diyeceksin? Boşayabilirsin, yakışır mı bir anneye kıymak" dedi.

'KADINLARIN YAŞAM HAKKI İÇİN HEPİMİZİN BİR ARAYA GELMESİ GEREKİR'

Edirne Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nurcan Pektaş da kadına yönelik şiddetin insanlık onuruna aykırı bir suç olduğunu ve kabul edilemeyeceğini söyledi. Toplum olarak kadının güvenliği ve haklarının korunması için birlikte çalışmaları gerektiğini belirten Pektaş, Petek için adaletin sağlanması için sürecin takipçisi olacaklarını kaydetti. Pektaş, "Kadınların yaşam haklarının korunması ve şiddete maruz kalan herkesin sesinin duyulması için hepimizin bir araya gelmesi gerekmektedir. Bu tür acı olayların bir daha yaşanmaması için toplumsal farkındalığın artırılması ve eğitimin yaygınlaştırılması önemlidir. Unutmayalım ki, kadınlar güçlü, değerli ve yaşamın her alanında eşit haklara sahiptir. Toplumumuzda herkesin barış içinde ve güven içinde yaşaması için kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlılığımızı sürdüreceğiz. Kaybımız çok büyük ve acı gerçekten söylenecek söz çok az. Hiçbir şey diyemiyoruz. Sadece psikolojik ve yasal süreçte yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum" dedi.

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu da Petek'in eşi tarafından öldürülmesinin tüm Edirne'yi yasa boğduğunu belirterek, "Gerçekten bizi çok çok üzdü. Böyle bir olayın bir daha yaşanmaması için bütün devlet kurumları hep birlikte çalışacağız. Toplumun bu şiddet sarmalından çıkması için de elimizden geleni yapacağız. Belediye başkanımız avukat Filiz Gencan Akın da kendisi de hukuki sürecini takip edeceğini söyledi. Aile ile de hep beraberiz. Biz çok üzgünüz, Edirne'mizin de böyle şeylerle anılmasını asla istemiyoruz. Bu anlamda da toplumdaki şiddet sarmalından kurtulmak için elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz. Kadın cinayetlerinin son bulması için de elimizden gelen her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.