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Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bu gece yarısından itibaren Trakya için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı mask
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
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MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Trakya'da bu gece yarısından itibaren 'kuvvetli yağış' beklendiği bildirildi. Açıklamada, gece saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde (Malkara, Hayrabolu, Muratlı, Ergene, Saray, Kapaklı) yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği kaydedildi. Açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

# olarak, ile, istanbul

17 Nis 2024 - 16:02 DHA Edirne- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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