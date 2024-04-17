Çocuk olmak, 23 Nisan’ı anlamak

D&R, Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bu önemli günün tüm detaylarını ve çocuklar için ne ifade ettiğini en iyi şekilde anlatan, birbirinden güzel kitap önerilerini ebeveynler ve öğretmenler için derledi. Ayrıca D&R’da 23 Nisan’a özel kitaplardan oyuncaklara kırtasiyeden çantalara sayısız bayram fırsatı sunuluyor. Türkiye’nin en büyük kitap platformu D&R, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın anlam ve önemini anlatan kitapları, geleceğin mimarı çocuklar ve çocuklarının gelişimine önem veren ebeveynler ve öğretmenler için sıraladı. İşte o önemli günü, çocuklar için onların dilinde anlatan en iyi kitaplardan oluşan D&R seçkisi…
Cumhuriyet’in İlk Sabahı / Şermin Yaşar-İlber Ortaylı
Çocuklar İçin Nutuk / Mustafa Kemal Atatürk
Büyük Atatürk'ten Küçük Öyküler 1-2-3 / Süleyman Bulut
Çocuklar İçin Cumhuriyet / Kolektif
Gazi Mustafa Kemal Atatürk Çocuklarımıza Kurtuluş Savaşı'nı Anlatıyor
Kral Şakir-Geleceği Gören Atatürk! / Varol Yaşaroğlu
Mustafa Kemal'le Yolculuk / Mavisel Yener
Atatürk'ün İzinde / Zülfü Livaneli
Atatürk Karıncalar ve Çocuk / Süleyman Bulut
Cumhuriyet – Şiirlerle Öykülerle / Kolektif
Atatürk'ten Seçme Öyküler / Erdal Çakıroğlu
Cumhuriyetin Yıldızları 7: Barış Manço / Eda Bayrak
Cumhuriyetin İlk Çocukları / Renan Özdemir
Anadolu'nun Güneşi Mustafa Kemal Atatürk / Kerem Özakman
Tarih Yazan Komutanlar: Mustafa Kemal / Yusuf Güldür
Çocuklar daha çok okusun diye…
Tüm bu kitaplar ve daha fazlası D&R’da 23 Nisan’a özel fırsatlarla sunuluyor. Bütün kitaplarda ikinci ürüne yüzde 50 indirimin yanı sıra seçili eğitim ve test kitaplarında yüzde 50’ye varan indirimlerle birlikte seçili ithal kitaplarda sabit fiyat kampanyası bulunuyor.
Oyunsuz bayram olmaz!
D&R’da 20-23 Nisan tarihleri arasında 3 gün boyunca çocukların en sevdiği Barbie ve Hot Wheels oyuncaklarında yüzde 25 indirim var. Djeco markalı oyuncaklarda yüzde 60, Zilipoo markalı 3 boyutlu puzzle’larda yüzde 40 indirim olmak üzere daha birçok oyuncak markasında yüzde 50’lere varan indirimler bayram çocuklarını bekliyor.
Çocukların en sevdiği rengarenk kırtasiye ürünleri
Nisan ayı boyunca çocukların en sevdiği birbirinden renkli ve eğlenceli kırtasiye ürünlerinde, okul ve beslenme çantalarında yüzde 40’a varan indirimler tüm D&R’larda olacak. Ayrıca 1 alana 1 bedava ve 3 al 1 öde kampanyaları da mevcut.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.