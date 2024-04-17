Çocuk olmak, 23 Nisan’ı anlamak

D&R, Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bu önemli günün tüm detaylarını ve çocuklar için ne ifade ettiğini en iyi şekilde anlatan, birbirinden güzel kitap önerilerini ebeveynler ve öğretmenler için derledi. Ayrıca D&R’da 23 Nisan’a özel kitaplardan oyuncaklara kırtasiyeden çantalara sayısız bayram fırsatı sunuluyor. Türkiye’nin en büyük kitap platformu D&R, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın anlam ve önemini anlatan kitapları, geleceğin mimarı çocuklar ve çocuklarının gelişimine önem veren ebeveynler ve öğretmenler için sıraladı. İşte o önemli günü, çocuklar için onların dilinde anlatan en iyi kitaplardan oluşan D&R seçkisi…

Cumhuriyet’in İlk Sabahı / Şermin Yaşar-İlber Ortaylı

Çocuklar İçin Nutuk / Mustafa Kemal Atatürk

Büyük Atatürk'ten Küçük Öyküler 1-2-3 / Süleyman Bulut

Çocuklar İçin Cumhuriyet / Kolektif

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Çocuklarımıza Kurtuluş Savaşı'nı Anlatıyor

Kral Şakir-Geleceği Gören Atatürk! / Varol Yaşaroğlu

Mustafa Kemal'le Yolculuk / Mavisel Yener

Atatürk'ün İzinde / Zülfü Livaneli

Atatürk Karıncalar ve Çocuk / Süleyman Bulut

Cumhuriyet – Şiirlerle Öykülerle / Kolektif

Atatürk'ten Seçme Öyküler / Erdal Çakıroğlu

Cumhuriyetin Yıldızları 7: Barış Manço / Eda Bayrak

Cumhuriyetin İlk Çocukları / Renan Özdemir

Anadolu'nun Güneşi Mustafa Kemal Atatürk / Kerem Özakman

Tarih Yazan Komutanlar: Mustafa Kemal / Yusuf Güldür

Çocuklar daha çok okusun diye…

Tüm bu kitaplar ve daha fazlası D&R’da 23 Nisan’a özel fırsatlarla sunuluyor. Bütün kitaplarda ikinci ürüne yüzde 50 indirimin yanı sıra seçili eğitim ve test kitaplarında yüzde 50’ye varan indirimlerle birlikte seçili ithal kitaplarda sabit fiyat kampanyası bulunuyor.

Oyunsuz bayram olmaz!

D&R’da 20-23 Nisan tarihleri arasında 3 gün boyunca çocukların en sevdiği Barbie ve Hot Wheels oyuncaklarında yüzde 25 indirim var. Djeco markalı oyuncaklarda yüzde 60, Zilipoo markalı 3 boyutlu puzzle’larda yüzde 40 indirim olmak üzere daha birçok oyuncak markasında yüzde 50’lere varan indirimler bayram çocuklarını bekliyor.

Çocukların en sevdiği rengarenk kırtasiye ürünleri

Nisan ayı boyunca çocukların en sevdiği birbirinden renkli ve eğlenceli kırtasiye ürünlerinde, okul ve beslenme çantalarında yüzde 40’a varan indirimler tüm D&R’larda olacak. Ayrıca 1 alana 1 bedava ve 3 al 1 öde kampanyaları da mevcut.