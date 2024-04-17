Ordu ve Hatay itirazları reddedildi

YSK, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde siyasi partilerin yaptığı itirazları değerlendirmeye devam ediyor. Bugün toplanan kurul, Ordu ve Hatay seçimlerine yönelik itirazları görüştü. Kurul, İYİ Parti’nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine yönelik ‘tam kanunsuzluk’ gerekçeli iptal ve yenileme başvurusunu reddetti. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçiminde AK Parti'nin adayı Hilmi Güler oyların yüzde 40,06’sını alarak başkan seçilmişti. İYİ Parti adayı Enver Yılmaz ise oyların yüzde 36,52’sini almıştı.

CHP’nin Hatay Büyükşehir Belediyesi ve İskenderun İlçe Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin ‘tam kanunsuzluk’ gerekçeli seçimin iptali ve yenilenmesi talebi de reddedildi. Hatay'da AK Parti'nin adayı Mehmet Öntürk oyların yüzde 44,48’ini, CHP'nin adayı Lütfü Savaş ise yüzde 44,05’ini almıştı.

Ayrıca AK Parti’nin Ardahan Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin olağanüstü itiraz başvurusu kapsamında sunduğu seçimin iptali ve yenilenmesi talebi de reddedildi. Ardahan'da CHP’nin adayı Faruk Demir yüzde 45,06, AK Parti’nin adayı Yunus Baydar ise yüzde 43,51 oy almıştı.