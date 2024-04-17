Quadal Madalyası’nın sahibi Pastavilla’nın oldu

Türkiye’nin köklü ve inovatif ürünleriyle sektöründe yenilikçi, öncü ve çağı yakalayan markası PASTAVILLA, 32. yılını çok özel bir ödülle taçlandırdı. Özenle seçilen durum buğdaylarından ürettiği onlarca çeşit ürününü 81 il ve 100’e yakın ülkeye ulaştıran ve üst segmentte liderliğini sürdüren PASTAVILLA, müşteri memnuniyeti ve tüketici davranışları üzerine araştırmalar yapan dünyaca ünlü araştırma şirketi ICERTIAS’ın “kalite” araştırmasında QUDAL Madalyasını aldı. Türkiye pazarında 2014 yılından bu yana araştırmalar yapan ICERTIAS’ın QUDAL Sertifika Programı çerçevesinde tüketicilere açık uçlu olarak yöneltilen ‘’Türkiye pazarında en kaliteli ürünü sunan makarna üreticisi ya da tedarikçisinin adını belirtin” sorusunun yanıtı açık ara PASTAVILLA oldu.

Yıllık 190 bin ton makarna üretiyor, en çok ihracatı Kanada’ya yapıyor

Türkiye’de sektörün ilk devlet onaylı AR-GE laboratuvarı ve en fazla sertifikaya sahip makarna üreticisi olan PASTAVILLA, dünya standartlarına uygun son teknolojiye sahip tesislerinde üretimini gerçekleştirdiği ürünlerini 100’e yakın ülkeye ihraç ediyor. Klasik serisinde 20 olmak üzere farklı özelliklere sahip 13 çeşit özel ürünü bulunan ve bu özel ürünlerini ‘Serie Speciale” çatısı altında tüketici ile buluşturan PASTAVILLA, yıllık 190 bin ton yüksek üretim kapasitesine sahip. PASTAVILLA, ihracatının büyük bölümünü Kanada’ya yapıyor.

Kalite beklentisi yüksek ülkeler PASTAVILLA’yı tercih ediyor

Global pazarda kalite beklentisi yüksek ülkelerin PASTAVILLA’yı tercih ettiğini belirten Genel Müdür Dilara Arslan Ünlü: ‘Araştırmayı, geliştirmeyi ve inovasyonu kurum kültürü haline getiren Ar-Ge ekibimiz ile kalite kontrol testlerini modern ve son teknoloji laboratuvarlarda gerçekleştiriyoruz. Yurt dışı odaklı pek çok çalışmamız var. Avusturalya ve ABD’de güçlü konumdayız, Avrupa’da büyüyoruz. Japonya ve Kanada gibi gelişmiş pazarlarda daha da büyümeyi planlıyoruz. Amerika, Kanada ve Türkiye’deki laboratuvarlarımızda Ar-Ge yatırımı yapmaya devam ediyoruz. Firma olarak 10 yıl içinde yine gıda sektöründe ama farklı kategorilerden ürünleri piyasaya sunma hedefimiz var’ şeklinde konuştu.

‘Hedefimiz yeni ürünlerle tüketicinin tüm ihtiyaçlarına yanıt vermek’

Makarnayı her kültürden sofraya dahil etmek için çalıştıklarını kaydeden Dilara Arslan Ünlü: ‘Kimsede olmayan ilk ve tek sayılacak ürünler üzerinde çalışıyoruz. Hedefimiz yeni ürünler çıkarıp daha fazla ihtiyacı karşılamak. Premium segmentte pazar lideri olarak, tüketicinin benimsemekte olduğu yeni beslenme trendlerini ve alışkanlıklarını titizlikle takip ediyoruz’ dedi.

Türkiye’nin ilk ve tek olan Veggipasta ile yılın inovatif ödülünü almıştı

Türkiye’de ilk ve tek olan Veggipasta’nın PASTAVILLA Ar-Ge merkezinde uzun yıllar süren bir çalışmanın ürünü olduğunu belirten Dilara Arslan Ünlü şöyle devam etti: ‘Tüketicimizi dinliyor ve onların ihtiyaçlarına cevap verecek ürünler geliştiriyoruz. Veggipasta da bunlardan biri. Vegan tüketicilerimiz için geliştirdiğimiz ve sadece sarı bezelye ve suyla üretilen Veggipasta’nın içinde hiçbir katkı maddesi yok. Hem glütensiz olan hem pirinç unu ve mısır unu içermeyen Veggipasta, 2022 yılında YouGov tarafından ‘Yılın İnovatif Ürünü’ olarak temel gıda kategorisinde derece kazandı. Bakliyattan üretilen Veggipasta besin değeri yüksek olması sebebiyle ve kompleks karbonhidrat içeriğiyle diyetisyenler tarafından tercih ediliyor ve diyet listelerinde tavsiye ediliyor. Fark yarattığına inandığımız bir ürünümüz de PASTAVILLA Porsiyon Spaghetti. Her biri 100 gramdan oluşan dörtlü paketlerimizle öğünleriniz için ideal porsiyonlar sunarken dengeli beslenmeye katkı sağlıyor ve gıda israfını da önlemeyi amaçlıyoruz.‘

Makarna, 7’den 70’e herkesin ortak damak tadı diyen PASTAVILLA Genel Müdürü Dilara Arslan Ünlü, aldıkları ödüle ilişkin olarak da şunları söyledi: ‘Güzel, lezzetli bir makarna yemenin mutlulukla kesinlikle bir ilgisi var. Şık bir restoranda yenen özel bir akşam yemeğinden en gündelik sofralara, kocaman bir aile buluşmasından üniversite öğrencilerinin evinde pişenlere kadar makarna dünyanın her yerinde herkesin ortak damak tadı. Biz PASTAVILLA olarak her gün tüm bu sofralara layık makarnalar üretmek için çalışıyoruz. O yüzden tüketicilerimizin takdiri olan Quadal madalyası bizim için gurur verici bir ödül…”