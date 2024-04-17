"YSK’nın hukuka göre karar vermesini bekliyoruz"

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçiminde AK Parti'nin adayı Hilmi Güler yüzde 40,06 oy alırken, İYİ Parti adayı Enver Yılmaz yüzde 36,52 ile 2'nci oldu. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hukuk ile Seçim İşleri Başkanı Hakan Şeref Olgun, beraberindeki partililer ile YSK önünde basın açıklaması yaptı. Partisinin YSK’ya Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için sunduğu ‘tam kanunsuzluk’ gerekçeli başvuruya ilişkin konuşan Olgun, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Ordu ilinin organize bir durumla karşı karşıya olduğunu ileri sürerek, "Seçim çevresinde oy kullanan 485 bin 819 kişi olmasına rağmen Türkiye ortalamasının çok üzerinde geçersiz oy pusulası tespit edilmiştir. Sadece Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim türünde 30 bin 660 geçersiz oy pusulasının var olduğu kayıtlara geçmiştir" dedi.

Olgun, İYİ Parti’nin başvurusu neticesinde tekrar açılan sandıklarda geçersiz sayılan oy pusulalarında çift mühür olan oy pusulalarının neredeyse tamamının İYİ Parti ve yanında ise başka bir partiye basılı olduğunu söyledi. Olgun seçim evrakının güvenliği hususunda şüphe uyandıracak başka verilerin de bulunduğunu ve ayrıca parti olarak tespit edebildikleri 95 sandık kurulu başkanının veya sandık kurulu memur üyenin siyasi parti üyesi olduğunu tespit ettiklerini aktardı.

Olgun, İlçe Seçim Kurulu’na yaptıkları itirazın haksız ve hukuksuz bir şekilde reddedildiğini belirterek, "Tüm bu saydığım usulsüzlüklerin başkan ve memurlar ellerince yapıldığı, bu haliyle Ordu halkının iradesinin sandığa yansımasının açıkça engellendiği, YSK’nın kendine kanunlarca verilerin yetkileri görmezden gelmesinin ne olacağını ben tüm YSK üyelerinin vicdanına bırakıyorum. Bu verdiğim örneklerin dahası var. Bunun adı şaibedir. Araştırdıkça çok vahim tablo ve verilere ulaştık. Tüm bu sebeplerle YSK’nın daha önce vermiş olduğu aksi yöndeki kararları da emsal göstermek suretiyle YSK’nın yeniden değerlendirme yapması ve tam kanunsuzluk halleriyle Ordu ili seçim çevresinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal edilerek yenilenmesi talebiyle 15 Nisan 2024 tarihinde yeni bir başvuru yaptık. YSK Başkan ve üyelerini hukuka ve vicdanlarına göre karar vermelerini bekliyoruz. YSK hakimlerinin görevi AK Parti’nin beklentilerini karşılamak değil, her türlü baskıya rağmen hukuku ve vicdanlarının gereğini yapmaktır. Her türlü yasal ve demokratik hakkımızı sonuna kadar kullanacağız" ifadelerini kullandı.