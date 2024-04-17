Yeni Crimson Front etkinliği başladı!

Mısır'ın gözde tatil merkezleri Şarm El-Şeyh ve Hurgada’da bulunan Rixos otelleri bu bayramda Türk turistlerin ilgi odağı oldu. Şarm El Şeyh’in vizesiz Hurghada’nın ise kapıda kolay vize imkanı ile Türkiye’den daha ekonomik olması nedeniyle tercih edilen rotalar, gezilecek yerleri ve doğal güzellikleriyle kendine hayran bırakıyor.

‘’Bayram tatilinde 2.000 Türk misafirimizi ağırladık’’

Bayram tatilinde 2 bin Türk misafiri ağırladıklarını aktaran Rixos Mısır Otelleri’nin CEO’su Erkan Yıldırım, ’’ Rixos’un bilenen kaliteli hizmeti ile Mısır’ın daha uygun fiyatlı olması Türk misafirlerimizin tatil tercihlerinden biri konumuna geldi. Rixos otelleri olarak her geçen zaman diliminde Türkiye’den rezervasyonlarımızın artış göstermesi ve özellikle bölgede bizi tercih etmelerinden son derece mutluluk duyuyoruz‘’ ifadesinde bulundu.

‘’Yakın mesafe olması tercih sebebi’’

Yakın mesafe olmasının önemini dile getiren Erkan Yıldırım, ‘’2 saat 15 dakika içerisinde İstanbul'dan ulaşabiliyorsunuz. Bu yıl aynı zamanda Antalya ve Ankara’dan Şarm El Şeyh’e direkt uçuşlar mevcut ve uçuş süresi Antalya’dan 1 saat 30 dakika, Ankara’dan 2 saat sürüyor. Yıl boyunca iklim koşullarının ve deniz suyunun uygun olması en çok tercih sebeplerinden biri. Misafirlerimiz kısa bir uçak yolculuğundan sonra havaalanına sadece 10 dakikalık bir mesafede otellerimize ulaşabiliyorlar.’’

Ünlü Türk oyuncu Erkan Kolçak Köstendil tek kişilik oyunu ‘’12 Numaralı Adam’’ ile Rixos’ta sahne aldı

Türk dizi ve sinema oyuncularından Erkan Kolçak Köstendil bayram döneminde Türk tatilcilere ‘’12 numaralı Adam’’ isimli tek kişilik oyununu sergiledi. 500 kişinin katılımı ile gerçekleşen özel gösteride başarılı oyuncu 90 dakika süren tek kişilik oyunda, yıllarını aynı takımda geçirmiş bir kaleciyi canlandırdı. Geçmişini, yaşadıklarını, seçimlerini ve hayatı seyirci ile birlikte sorguladı. Otelde konaklayan Türk misafirler ünlü oyuncunun tek kişilik gösterisine hayran kaldı.