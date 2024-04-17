" Irak'la ilk defa stratejik bir anlaşma imzalayacağız"

Bakan Güler, AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Güler, Türkiye'nin terörle mücadelesinin devam ettiğinin altını çizerek, "Cumhurbaşkanımız pazartesi günü Irak'ta. Tabii uzun yıllar sonra ilk defa böyle bir stratejik anlaşmayı imzalayacağız inşallah. Iraklı dostlarımız, PKK'yla ilgili ' terör örgütü' demese de ona yakın bir ifadeyi, ilk defa kabul ettiler. Bu da memnuniyet verici. Faaliyetlerimiz devam ediyor" diye konuştu.

'GÜVENLİ HATTA YAPMAMIZ GEREKEN İŞLER VAR'

Güler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyaret programında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin merkezi Erbil'in yer alıp almadığıyla ilgili soru üzerine bu konuda bilgisinin olmadığını söyledi. Türkiye'nin Irak sınırında oluşturulan güvenli hat ile ilgili soruyu yanıtlayan Güler, "30 kilometre güvenli hat oluşturulmuş durumda. 'Oluşturulacak mı' deyince oluşturulmuş durumda. Ancak orada yapmamız gereken bazı işler daha var, onlarla ilgileniyoruz, çalışıyoruz. Onları da halledeceğiz inşallah. Orada güvenli hat 30 kilometre, Irak'ta bunun düzenlenmesi yapılmış durumda" dedi.