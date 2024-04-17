İzmir'de fiyat denetimi

İZMİR Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, il genelinde faaliyet gösteren restoran ve kafeteryalarda denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde fiyat listeleri ve menüler kontrol edildi.

İzmir Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, tüketicilerin mağdur edilmemesi adına kentte faaliyet gösteren restoran ve kafeteryalarda 3'er kişilik 5 ekiple denetim yaptı. Denetimlerde işletmelerin girişlerinde fiyat listesi olup olmadığını, masaya servis yapılıyorsa sipariş verilmeden önce masalarda fiziki menü bulunup bulunmadığı, söz konusu menülerde ürünün ayırıcı özelliği, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve fiyatın uygulanmaya başlandığı tarihin bulunup bulunmadığı, menüdeki fiyat ile kasada tahsil edilen fiyat arasında fark olup olmadığı gibi hususlar kontrol edildi.

Denetimlerle, Fiyat Etiketi Yönetmeliği kapsamında, tüketicilerin yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işletmelere girmeden önce kapı girişlerinde tarife ve fiyat listelerini görüp, fiyat karşılaştırması yaparak tercihte bulunabilmesi sağlanmasının hedeflendiği bildirildi. Ayrıca, tüketicilerin bilgilendirilmesi, ekonomik çıkarlarının en üst seviyede korunması ve olabilecek mağduriyetlerin engellenmesinin de amaçlandığı kaydedildi.

Haber - Kamera : Halil İbrahim KARABIYIK Gökhan KILIÇ / İZMİR,