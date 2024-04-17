- Siyaset

"Emeklilere ara zam gündemimizde yok"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Asgari ücret ve emeklilere ara zam gündemimizde yok" dedi.

"Emeklilere ara zam gündemimizde yok" mask

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Asgari ücret ve emeklilere ara zam gündemimizde yok" dedi.

TBMM'de partisinin grup toplantısına katılan Bakan Işıkhan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Işıkhan, temmuz ayında asgari ücret ve emekli maaşlarına herhangi bir ara zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin, "Asgari ücret ve emeklilere ara zam gündemimizde yok. Başta nasıl karar aldıysak, süreç bu şekilde devam ediyor. Biliyorsunuz; en düşük emekli aylığı 10 bin lira. Zaten temmuz ayında enflasyondan ya da sözleşmeden kaynaklı farklar mutlaka emekli aylıklarına yansıtılacaktır" dedi.

# Çalışma ve Sosyal Bakanı, Vedat Işıkhan, Asgari ücret, ara zam, bir, devam, sosyal, Zam

17 Nis 2024 - 13:32 DHA Ankara- Siyaset

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL