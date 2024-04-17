Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Asgari ücret ve emeklilere ara zam gündemimizde yok" dedi.
TBMM'de partisinin grup toplantısına katılan Bakan Işıkhan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Işıkhan, temmuz ayında asgari ücret ve emekli maaşlarına herhangi bir ara zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin, "Asgari ücret ve emeklilere ara zam gündemimizde yok. Başta nasıl karar aldıysak, süreç bu şekilde devam ediyor. Biliyorsunuz; en düşük emekli aylığı 10 bin lira. Zaten temmuz ayında enflasyondan ya da sözleşmeden kaynaklı farklar mutlaka emekli aylıklarına yansıtılacaktır" dedi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.