Esenyurt'ta silahlı saldırı

İstanbul Fatih Mahallesi, Bahçeyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki motosikletteki iki şüpheliden biri otele silahla 5 el ateş açtı. Otelin penceresinden içeri giren kurşunlar, resepsiyona geldi. Saldırıda şans eseri can kaybı veya yaralanma olmadı. Şüpheliler motosikletle kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisler, olay yerinde yaptıkları incelemelerin ardından 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Silahlı saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.