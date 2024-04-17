Esenyurt'ta silahlı saldırı

İstanbul Fatih Mahallesi, Bahçeyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki motosikletteki iki şüpheliden biri otele silahla 5 el ateş açtı. Otelin penceresinden içeri giren kurşunlar, resepsiyona geldi. Saldırıda şans eseri can kaybı veya yaralanma olmadı. Şüpheliler motosikletle kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisler, olay yerinde yaptıkları incelemelerin ardından 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Silahlı saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.