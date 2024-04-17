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Esenyurt'ta silahlı saldırı

İstanbul, Esenyurtta bir otele silahlı saldırı gerçekleştirildi. Motosikletli iki kişi tarafından yapılan saldırı güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

Esenyurt'ta silahlı saldırı
Esenyurt'ta silahlı saldırı
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İstanbul Fatih Mahallesi, Bahçeyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki motosikletteki iki şüpheliden biri otele silahla 5 el ateş açtı. Otelin penceresinden içeri giren kurşunlar, resepsiyona geldi. Saldırıda şans eseri can kaybı veya yaralanma olmadı. Şüpheliler motosikletle kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisler, olay yerinde yaptıkları incelemelerin ardından 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Silahlı saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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17 Nis 2024 - 13:26 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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