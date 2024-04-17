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Araçların lastiğini kesti

Mersin'de park halindeki araçlarına lastiğini kesen şüpheli yakalandı.

Araçların lastiğini kesti
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Mersin, Cami Şerif Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah araçlarının başına gelen sürücüler lastiklerinin patlak olduğunu fark etti. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen sürücüler, sabah saatlerinde kimliği belirsiz bir kişinin lastikleri kestiğini tespit etti. Şikayet üzerine bölgedeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, şüpheli D.K.'yı tespit etti. Adresi belirlenen D.K., gözaltına alındı.

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17 Nis 2024 - 13:10 DHA Mersin- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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