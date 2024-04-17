- Asayiş

Kanepe arkasında saklanırken yakalandı

Kayseri'de hakkında kesinleşmiş 39 yıl 5 ay hapis cezası bulunan Ü.Ö. (44), evindeki kanepenin arkasında saklanırken yakalandı.

Kanepe arkasında saklanırken yakalandı mask
Kanepe arkasında saklanırken yakalandı
Kanepe arkasında saklanırken yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan hakkında 39 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.Ö.'nün yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ü.Ö.'nün adresini belirleyen ekipler baskın yaptı. Ü.Ö., evindeki kanepenin arkasında saklanırken yakalandı. Gözaltına alınan Ü.Ö. emniyetteki işlemleri sonrası cezaevine gönderildi.

# kanepe, saklanma, Yakalandı

17 Nis 2024 - 12:53 DHA Kayseri- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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