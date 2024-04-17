Taş Kağıt Makas'tan yeni bölüm

Yapımını MF Yapım’ın üstlendiği Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu yedinci bölümü ile bu akşam seyirci ile buluşacak. Temponun bir an olsun düşmediği dizinin yeni bölümünün konusu ise şöyle;

Babası Rıza için önemli bir tanık bulduğunu düşünen Umut, kendini hiç beklemediği bir kumpasın içinde bulur. Yargılamayı yeniden başlatabilecek güçteki tanık Makbule Coşkun ise öldürülmüştür ve birileri, cinayeti Umut’un üzerine yıkacak şekilde organize etmiştir. Umut’un artık kaçmaktan başka şansı yoktur. Fakat Umut boş durmayacaktır ve Emirkıranlar’a karşı büyük bir meydan okuma başlatır. Gerçek katil 24 saat içerisinde teslim edilmez ise Umut, Emirkıranlar’ın tüm itibarını yerle bir edecek hamleler yapacaktır. Emirkıran ailesi Umut’un peşine Savcı Süreyya ve Komiser Cevher’i takarken; Harun Yakar ise başka hesaplar içindedir. Umut düştüğü bu tuzağın içinden kendini kurtarabilecek midir?

Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük, Hüseyin Avni Danyal, Aytaç Uşun, Bülent Seyran, Atsız Karaduman, Selim Galip, Anıl Taşezen gibi başarılı oyuncuları kadrosunda buluşturan “Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu” dizisini yönetmenliğini Yusuf Pirhasan ve Volkan Keskin üstlenirken; senaryosunu ise Uğraş Güneş kaleme alıyor.

Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu yeni bölümleri ile çarşamba akşamları Kanal D’de ekrana gelmeye devam edecek.