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Taş Kağıt Makas'tan yeni bölüm

Kanal D’nin, çarşamba akşamları yeni bölümleri ile ekrana gelen dizisi “Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu” heyecan dolu bir bölümle bu akşam seyirci karşısına çıkacak. Umut’un kendini kurtarma mücadelesinin ve Fecir’e meydan okuduğu sahnelerin ekrana geldiği tanıtım filmi sürükleyici bir bölümün yayınlanacağının sinyalini verdi. Harun Yakar’ın “Hikayeyi sen yazdın ama sonunu Umut getirdi maalesef...” sözlerini kime ithafen söylediği ise bölüme dair merakı iyice arttırdı.

Taş Kağıt Makas'tan yeni bölüm
Taş Kağıt Makas'tan yeni bölüm
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Yapımını MF Yapım’ın üstlendiği Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu yedinci bölümü ile bu akşam seyirci ile buluşacak. Temponun bir an olsun düşmediği dizinin yeni bölümünün konusu ise şöyle;

Babası Rıza için önemli bir tanık bulduğunu düşünen Umut, kendini hiç beklemediği bir kumpasın içinde bulur. Yargılamayı yeniden başlatabilecek güçteki tanık Makbule Coşkun ise öldürülmüştür ve birileri, cinayeti Umut’un üzerine yıkacak şekilde organize etmiştir. Umut’un artık kaçmaktan başka şansı yoktur. Fakat Umut boş durmayacaktır ve Emirkıranlar’a karşı büyük bir meydan okuma başlatır. Gerçek katil 24 saat içerisinde teslim edilmez ise Umut, Emirkıranlar’ın tüm itibarını yerle bir edecek hamleler yapacaktır. Emirkıran ailesi Umut’un peşine Savcı Süreyya ve Komiser Cevher’i takarken; Harun Yakar ise başka hesaplar içindedir. Umut düştüğü bu tuzağın içinden kendini kurtarabilecek midir?

Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük, Hüseyin Avni Danyal, Aytaç Uşun, Bülent Seyran, Atsız Karaduman, Selim Galip, Anıl Taşezen gibi başarılı oyuncuları kadrosunda buluşturan “Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu” dizisini yönetmenliğini Yusuf Pirhasan ve Volkan Keskin üstlenirken; senaryosunu ise Uğraş Güneş kaleme alıyor.

Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu yeni bölümleri ile çarşamba akşamları Kanal D’de ekrana gelmeye devam edecek.

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17 Nis 2024 - 12:52 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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