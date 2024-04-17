Erdoğan'dan Bahçeli'ye teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı Devlet Bahçeli'ye ve ülkücülere teşekkür ederek, "Cumhur İttifakı son seçimlerden alnının akıyla çıkmıştır. Buradan Cumhur İttifakı olarak omuz omuza birlikte mücadele verdiğimiz Milliyetçi Hareket Partisi’nin genel başkanı sayın Devlet Bahçeli’ye ve ülkücü kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Sandığın gücüne güç katan her seçim Türkiye ve Türk milleti için tarihi bir kazanım demektir. Hatay, 6 Şubat depremlerinden beri en çok örselenen şehrimiz oldu. Hatay ile aramızı bozmak için çok uğraştılar. Pek çok iftira attılar. 31 Mart’ta Hatay tavrını çok net bir şekilde ortaya koymuştur. Cumhur İttifakına ve Ak Parti’ye duydukları güven dolayısıyla Hatay’ımıza ve Hataylı vatandaşlarıma özellikle teşekkür ediyorum." dedi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.