Kooperatif başkanı öldürüldü

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kumdere köyünde meydana geldi. Kumdere Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Yalçın Güner Koşansu ile sokakta karşılaştığı Mehmet Ö. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Ö., belinden çıkardığı tabancayla Koşansu’yu vurdu. Yalçın Güner Koşansu kanlar içerisinde yere yığılırken, Mehmet Ö. ise kaçtı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Koşansu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Yalçın Güner Koşansu’nun cenazesi, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için Edirne Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Mehmet Ö. ise jandarma ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.