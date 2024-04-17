"Aktarmasız İstanbul-Sivas YHT seferleri başlatılacak"

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklama ile demir yollarına yapılan yatırımlar sayesinde ulaşımda çağ atlatan projelerin hayata geçirildiğinin altını çizdi. Hızlı tren projeleri, mevcut demir yollarının yenilenmesi ve modernizasyonu, yerli demir yolu sanayisinin geliştirilmesinde bakanlık olarak duraksamadan çalıştıklarını ifade eden Uraloğlu, vatandaşların güvenli, ekonomik, çevreye duyarlı ve konforlu ulaşımını sağlayabilmek için demir yolları yatırımlarına hız kesmeden devam edeceklerini belirtti.

'1 YILDA 971 BİN YOLCU SEYAHAT ETTİ'

Ankara-Sivas YHT hattının 26 Nisan 2023 tarihinde hizmete girmesiyle Ankara-Sivas arasındaki mesafenin 603 kilometreden 405 kilometreye, 12 saat olan seyahat süresinin 2 saate düştüğünü aktaran Uraloğlu, Ankara-Yozgat arasının da 1 saat düştüğünü kaydetti. Güzergah üzerindeki 8 istasyon ile hizmet vermeye başlayan hızlı tren hattının Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve son olarak da Sivas'a ulaştığını belirten Uraloğlu, "Kırıkkale, Yozgat ve Sivas illerimizin de Ankara merkezli hızlı tren ağına bağlanması ile bu illerimizde yaşayan yaklaşık 1,3 milyon vatandaşımız hızlı trenle seyahat etme imkanına kavuştu. Ankara-Sivas arasında günde karşılıklı 3+3 sefer olarak işletilen YHT ile 26 Nisan 2023 tarihinde hizmete girmesinden bu yana geçen 1 yılda 971 bin yolcu seyahat etti" dedi.

İLK AKTARMASIZ YOLCULUK 4 MAYIS'TA

Sivas ve Ankara'dan YHT ile seyahat eden yolculardan gelen aktarmasız Sivas- İstanbul sefer talepleri doğrultusunda çalışmaların tamamlandığını bildiren Uraloğlu, "Sivas'tan 4 Mayıs saat 13.00'da hareket edecek yüksek hızlı trenimiz ekspres ve aktarmasız olarak İstanbul'a devam edecek. 483 yolcu kapasitesine sahip setler kullanılarak işletilecek ekspres trenlerimiz İstanbul'dan da 08.40'ta hareket edecek, Sivas'a 15.58'de varacak, Sivas'tan 13.00'te hareket edecek ve İstanbul'a 20.08'de ulaşacaktır" açıklamasında bulundu. Uraloğlu, İstanbul-Sivas seferinin 7 saat 18 dakika, Sivas-İstanbul seferinin ise 7 saat 8 dakika süreceğini belirterek, "Ekspres yüksek hızlı trenler, Sivas-İstanbul arasında Yozgat, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Arifiye ve Pendik'te duracak. İlerleyen günlerde yolcu taleplerini dinleyeceğiz, gerekli değerlendirmeleri yaparak işletme planı değişiklikleri yapacağız" dedi.