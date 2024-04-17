Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet fatih Kacır sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizde elektrikli araç kullanımı hedeflerimizle uyumlu şekilde artıyor. Şarj istasyonu ağını yaygınlaştırmamız, elektrikli araç kullanımını destekleyen en önemli unsurlardan biri. Türkiye genelinde, 17 bin 651 şarj soketinde bayram tatili boyunca 9 günde 120 bin şarj işlemi yapıldı. 115 bin saat şarj hizmeti sunuldu. Türkiye'yi yenilikçi teknolojilerde hızlandırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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Bayram tatilinde elektrikli araç rekoru
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bayram tatilinde elektrikli araç şarjında rekor kırıldığını belirterek, "Türkiye genelinde, 17 bin 651 şarj soketinde bayram tatili boyunca 9 günde 120 bin şarj işlemi yapıldı" dedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.