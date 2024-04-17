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Bayram tatilinde elektrikli araç rekoru

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bayram tatilinde elektrikli araç şarjında rekor kırıldığını belirterek, "Türkiye genelinde, 17 bin 651 şarj soketinde bayram tatili boyunca 9 günde 120 bin şarj işlemi yapıldı" dedi.

Bayram tatilinde elektrikli araç rekoru mask

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet fatih Kacır sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizde elektrikli araç kullanımı hedeflerimizle uyumlu şekilde artıyor. Şarj istasyonu ağını yaygınlaştırmamız, elektrikli araç kullanımını destekleyen en önemli unsurlardan biri. Türkiye genelinde, 17 bin 651 şarj soketinde bayram tatili boyunca 9 günde 120 bin şarj işlemi yapıldı. 115 bin saat şarj hizmeti sunuldu. Türkiye'yi yenilikçi teknolojilerde hızlandırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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17 Nis 2024 - 11:33 DHA Ankara- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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