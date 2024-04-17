Korkuluklara çarpan otomobil alt geçide düştü

Kaza, saat 08.20 sıralarında, Tuzla Aydınlı Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, S.D yönetiminde bulunan 39 AH 055 plakalı otomobil Aydınlı Yolu Caddesi üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki demir korkuluklara çarptı. Savrulan otomobil, yaklaşık 5 metre yükseklikten alt geçide düştü. Kazada, otomobilin sürücüsü S.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinden yaptıktan sonra ambulans ile hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Kazaya karışan otomobil çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.

"VİRAJ VAR, BİLMEYENLER SÜREKLİ KAZA YAPIYOR"

Mahalle sakini Önder Yılmaz, "Evimde balkonda çay içiyordum. Sesi duyduğum gibi koştum, arabayı burada uçmuş halde gördüm. Araçta kadın şoför vardı, bilinci açıktı. Gerekli yerleri aradım. Araçta yangın riskine karşın emniyet kemerini çözüp hazır beklettik. Ambulans hızlı geldi. Hızlı gelmeseydi biz çıkaracaktık kadını. Arabadan duman çıkıyordu. Yangın riski vardı. 1994'ten beri yaklaşık burada oturuyorum. Yolda viraj var, bilmeyenler sürekli kaza yapıyor. Bu şekilde çok kaza oluyor." ifadelerini kullandı.