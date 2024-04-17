Av yasağı başladı

Yasakların sürdürülebilir balıkçılık için doğru olduğunu belirten Foça Merkez Su ürünleri Kooperatifi Başkanı Ceyhan Çetin, "1 yıl avlanma yasağı konulsa denizlerimiz yeniden toparlanır, balık boyları büyür. Ayrıca sürdürülebilir balıkçılık için kota gelsin, balıkçı kendisine verilen kotadan fazla av yapmasın. Denizlerimizi gerektiği gibi kullanırsak deniz balıkçıyı da halkı da aç bırakmaz" dedi.

Denizlerde av yasağı dün itibariyle başladı. 31 Ağustos'a kadar sürecek yasaklar kapsamında giren tekneler İzmir'in Foça ilçesinde de liman ve balıkçı barınaklarına çekildi. Foça Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ceyhan Çetin, yasaklarla birlikte balıkçıların teknelerini barınağa çektiklerini, tarım ilçe müdürlüklerinden gelen ekiplerin ağları mühürlemesini sonrası 15 Temmuz'da uluslararası, 1 Eylül'de iç sularda başlayacak sezon için bakım ve onarım faaliyetlerinin yapılacağını söyledi. Çetin, "1 Eylül'de açılan av sezonumuz sona erdi. Yasaklarımızın başlaması insanımızın taze balık yemeyeceği anlamına gelmiyor. Kıyı balıkçılarımız, 12 metre altı olan balıkçı teknelerimiz avlanmalarına devam edecek. Yasalara uygun şekilde, balık türlerine, boylarına, ağ göz açıklıklarına uygun olarak avlak sahalarımızda avcılıklarını icra edecekler. Trol ve gırgır teknelerine yasak konulmasının en büyük sebeplerinden biri tutukları balıkların bu dönemde yumurtada olmaları. Sezon açıldığında bu balıklarımız yine avlanarak halkımıza sunulacak. Bu kapalı dönemde önce tarım il ve ilçe müdürlüklerimizden gelen ekipler kapıları, ağları, halatları mühürleyecek. Balıkçılar bu arada güverte, cihaz, boya, motor gibi tekne bakımlarını yapıyor. Sezon öncesi 15 gün kala ağlarının mühürleri açılıyor. Ağ bakımlarını da yaptıktan sonra sezona hazır hale geliyorlar" ifadelerini kullandı.

'HER YIL BİR ÖNCEKİNİ ARATIYOR'

Çetin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Avlanma dönemlerinde av miktarları hep bir öncekini aratır durumda. Daha önceki yıllarda 25-30 metre gemileri olan balıkçılar, ekonomik nedenlerle küçülmeye gitti. Tekne ve makinelerini küçülterek maliyetleri düşürmeye ve karlılığı arttırmaya çalışıyorlar. Tekne küçüldükçe daha iyi kazanıyorlar." Bölgede avladıkları balık miktarından memnun olsalar da boylarından memnun olmadıklarını söyleyen Çetin, "Bölgesel balıkçılık istiyoruz. Bölgemizde hamsinin, sardalyanın boyları küçük. Bu balıkların tutulup, yem fabrikalarına, levrek, çipura çiftliklerine gitmesini istemiyoruz. Bu bölgede balık varsa ve küçükse, bekleyelim büyüsün ondan sonra tutalım. Acilen sürdürülebilir balıkçılık için bölgesel yasaklar getirilmesini istiyoruz. Bölgesel yasaklar olmadığı sürece balık boylarından dolayı balık miktarlarında sıkıntı olacaktır. Foça adaları civarında baktığımız zaman hamsinin boyu 13-14 santimetre, İzmir Körfezi'ne doğru boylar küçülüyor. 1 yıl avlanma yasağı konulsa denizlerimiz yeniden toparlanır, balık boyları büyür. Ayrıca sürdürülebilir balıkçılık için kota gelsin, balıkçı kendisine verilen kotadan fazla av yapmasın. Denizlerimizi gerektiği gibi kullanırsak deniz balıkçıyı da halkı da aç bırakmaz" diye konuştu.

Haber-Kamera: Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir),