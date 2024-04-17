Avcılar'da operasyon

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan Avcılar Emniyet Müdürlüğü, ruhsatsız olduğu ve uyuşturucu madde bulundurmak gibi çeşitli suçlar nedeniyle mühürlenen otelin yasaya aykırı şekilde mührü sökülerek yeniden açıldığını tespit etti. Daha önce birçok kez mühürlendiği ve mührünün söküldüğü belirlenen otelde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Cumhuriyet Savcılığından alınan izinle arama yaptı. Aramada, A.E. isimli kişinin üzerinde sahte dolar bulundu. Bu kişinin Esenyurt Yunus Emre Mahallesi'nde sahte para olayı ile ilgili firari şüpheli olduğu anlaşıldı. Aynı otelde bulunan Y.T.'nin üzerinde ise kuru sıkı tabanca bulunurken, otelde görevli M.K., iş yeri ile ilgili istenen evrakların hiçbirini gösteremedi. Otel yeniden mühürlendi. Gözaltına alınan iki şüpheli Avcılar'daki Firuzköy ve Esenyurt'taki polis merkezlerine teslim edildi.