Avcılar'da operasyon

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan Avcılar Emniyet Müdürlüğü, ruhsatsız olduğu ve uyuşturucu madde bulundurmak gibi çeşitli suçlar nedeniyle mühürlenen otelin yasaya aykırı şekilde mührü sökülerek yeniden açıldığını tespit etti. Daha önce birçok kez mühürlendiği ve mührünün söküldüğü belirlenen otelde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Cumhuriyet Savcılığından alınan izinle arama yaptı. Aramada, A.E. isimli kişinin üzerinde sahte dolar bulundu. Bu kişinin Esenyurt Yunus Emre Mahallesi'nde sahte para olayı ile ilgili firari şüpheli olduğu anlaşıldı. Aynı otelde bulunan Y.T.'nin üzerinde ise kuru sıkı tabanca bulunurken, otelde görevli M.K., iş yeri ile ilgili istenen evrakların hiçbirini gösteremedi. Otel yeniden mühürlendi. Gözaltına alınan iki şüpheli Avcılar'daki Firuzköy ve Esenyurt'taki polis merkezlerine teslim edildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.