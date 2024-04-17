Otomobil kaldırıma çarptı

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Pendik, sahil yolunda ilerleyen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaldırıma çarpan otomobil yan yattı. Kaza anı başka bir otomobilin araç içi kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, Pendik sahilyolunda sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde yağışlı havanın da etkisiyle sahilyolunda ilerleyen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce kaldırıma çarpan otomobil yan yattı. Sürücünün hafif şekilde yaralandığı kaza anı başka bir otomobilin araç iç kamerasına yansıdı. Görüntülerde sahilyolunda ilerleyen otomobilin kaldırıma çarpıp yan yattığı anlar görülüyor.