Otomobil kaldırıma çarptı

Pendik, sahil yolunda ilerleyen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaldırıma çarpan otomobil yan yattı. Kaza anı başka bir otomobilin araç içi kamerası tarafından kaydedildi.
Kaza, Pendik sahilyolunda sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde yağışlı havanın da etkisiyle sahilyolunda ilerleyen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce kaldırıma çarpan otomobil yan yattı. Sürücünün hafif şekilde yaralandığı kaza anı başka bir otomobilin araç iç kamerasına yansıdı. Görüntülerde sahilyolunda ilerleyen otomobilin kaldırıma çarpıp yan yattığı anlar görülüyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.