Valilikten‘sonik patlama’ uyarısı

Eskişehir Valiliği, 1’inci Ana Jet Üs Komutanlığı’nca 17-19 Nisan tarihlerinde ses üstü testler sırasında jet motorlu uçakların sonik patlamalara yol açabilecek test uçuşları yapılacağını açıkladı. Kentte duyulabilecek olan sonik patlama sesleri nedeniyle endişe edilmemesi gerektiği belirtilen valilik açıklamasında, “1’inci Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından 17 Nisan saat 10.00-17.00 arasında ses üstü test uçuşu gerçekleştirileceğinden sonic patlama sesi duyulabilecektir. Ayrıca 19 Nisan günü Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın 113’üncü yıl dönümü kutlamalarına hazırlık kapsamında gün içerisinde şehir merkezi üzerine prova amaçlı alçak uçuş icra edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

SONİK PATLAMA NEDİR?

Jet motorlu uçağı, ses hızını geçtiğinde süpersonik hıza ulaşır. Sonik patlama; uçağın ses hızından daha hızlı bir biçimde hareket etmesi sonucu oluşan, gök gürültüsüne benzer şiddetli bir ses patlamasıdır.