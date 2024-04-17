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Gazze'ye yardım ulaştı

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Gazze’nin kuzeyine dün havadan düzenlediği operasyonla gıda yardımı ulaştırdı. ABD’nin havadan yardımları, İran saldırısı sonrası bir süre durmuştu.

Gazze'ye yardım ulaştı mask
Gazze'ye yardım ulaştı
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CENTCOM’dan yapılan açıklamada, “ ABD Merkez Komutanlığı, devam eden çatışmalardan etkilenen sivillere temel yardım sağlamak amacıyla 16 Nisan 2024 tarihinde saat 11:57'de kuzey Gazze'ye havadan insani yardım operasyonu gerçekleştirdi. Ortak operasyonda iki C-130 ABD Hava Kuvvetleri uçağı ve ABD insani yardım malzemelerinin havadan ulaştırılmasında uzmanlaşmış ABD ordusu askerleri yer aldı. ABD C-130'ları yaklaşık 25 bin 300 öğün eşdeğerinde gıda paketini büyük bir ihtiyaç bölgesi olan kuzey Gazze'ye bırakarak sivillerin kritik yardıma erişimini sağladı. ABD bugüne kadar 891 ton insani yardım malzemesi bırakmıştır” denildi.

CENTCOM, bir önceki hava operasyonunu 11 Nisan’da düzenlemişti. İran’ın 14 Nisan’da İsrail’e İHA ve füzelerle düzenlediği saldırı sonrası havadan yardım operasyonları durmuştu.

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17 Nis 2024 - 11:10 DHA - Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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