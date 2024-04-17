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Tramvay arıza yaptı, yolcular raylarda yürüdü

Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvayda meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferler aksadı.

Tramvay arıza yaptı, yolcular raylarda yürüdü
Tramvay arıza yaptı, yolcular raylarda yürüdü
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T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattındaki teknik arıza nedeniyle seferler Kabataş-Yusufpaşa ve Çapa-Bağcılar istasyonları arasında yapılıyor. Ekiplerin arızayı gidermek için çalışmaları devam ederken bazı vatandaşlar rayların üzerinde yürüyerek duraklara gitmeye çalıştı. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Yusufpaşa ve Çapa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi

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17 Nis 2024 - 11:04 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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