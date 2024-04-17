Motosiklet sürücüsünün sabah cansız bedeni bulundu

Keşan’da sabah saatlerinde Yapıldak ve Kocahıdır köyleri arasındaki stabilize yoldan geçenler, devrilen motosikletin yanındaki kişinin hareketsiz yattığını görüp, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen ekipler, sürücünün Fikret Sarıbıyık olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi. Fikret Karabıyık’ın gece saatlerinde motosikletinin devrilmesi sonucu öldüğü tespiti yapıldı.
Fikret Sarıbıyık’ın cansız bedeni, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için Edirne Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.