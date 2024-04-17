- Asayiş

Motosiklet sürücüsünün sabah cansız bedeni bulundu

Edirne’nin Keşan ilçesinde gece motosikletiyle kaza yapıp yaşamını yitirdiği değerlendirilen Fikret Sarıbıyık’ın (59) cesedi, sabah saatlerinde yoldan geçenler tarafından bulundu.

Motosiklet sürücüsünün sabah cansız bedeni bulundu mask

Keşan’da sabah saatlerinde Yapıldak ve Kocahıdır köyleri arasındaki stabilize yoldan geçenler, devrilen motosikletin yanındaki kişinin hareketsiz yattığını görüp, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen ekipler, sürücünün Fikret Sarıbıyık olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi. Fikret Karabıyık’ın gece saatlerinde motosikletinin devrilmesi sonucu öldüğü tespiti yapıldı.

Fikret Sarıbıyık’ın cansız bedeni, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için Edirne Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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17 Nis 2024 - 11:00 DHA Edirne- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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