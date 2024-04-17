Yangında ölenler için 14,5 milyon TL toplandı

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2 Nisan'da İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki bir iş yerinde tadilat çalışmaları sırasında çıkan yangında 29 işçinin hayatını kaybettiğini belirterek, 3 Nisan'da Ankara'da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile birlikte gerçekleştirdikleri 'Deprem Bölgesi için E-Birliktelik Kampanyası'nın tanıtımı sırasında, TOBB E-Ticaret Sektör Meclisi ile birlikte işçilerin ailelerine yönelik yardım kampanyası başlattıklarını hatırlattı. Bolat, "Başlattığımız yardım kampanyasında biriken 14 milyon 500 bin TL tutarındaki yardımlar bugün, 17 Nisan tarihinde İstanbul Valiliğimize teslim edilmiş bulunmaktadır. İstanbul Valiliğimiz acılı ailelere eşit miktarda bu yardımı hemen dağıtacaktır. 29 emekçimize Cenabıallah'tan gani rahmet niyaz ediyorum. Ailelerine sabrıcemil yüce Allah'tan dilerken, topladığımız bu desteğin mağdur ailelerin acılarını bir nebze olsun azaltmaya vesile olmasını temenni ediyorum. Sorumluluğun unutturulmaya çalışıldığı bu elim olayın aydınlatılmasını, devam eden soruşturma sonucunda sorumluların ortaya çıkarılmasını ve bu tür elim vakaların tekrarlanmamasını temenni ediyorum. Emekçi kardeşlerimizin aileleri için çağrımıza olumlu cevap veren TOBB E-Ticaret Sektör Meclisi üyesi işletmelere ve Başkan Sayın Ozan Acar'a hassaten teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.