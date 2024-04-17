- Ekonomi

Akaryakıt Gündeminde Zam Var

Türkiye’nin sıkla değişen gündem konularına rağmen, gündemden hiç düşmeyen bir konu var; Akaryakıt. Kullanım şartları, fiyatları, benzin istasyonları gibi birçok başlıkla gündemde olan akaryakıt konusunun sosyal medya yansımaları da oldukça yoğun.

Akaryakıt Gündeminde Zam Var mask

MTM Medya Takip Merkezi’nin profesyonel dijital medya dinleme platformu DigiLUP verilerine göre, sosyal medya kullanıcıları, akaryakıt ile ilgili yorumlarını paylaşımlarına sıkça yansıtmakta.

DigiLUP ekibinin hazırladığı yeni araştırmada, sosyal medyadaki akaryakıt yorumlarının öne çıkan detayları var.

En fazla değinilen konu Zam’lar

Araştırmaya göre, Mart ayında, akaryakıt ile ilgili toplam 1.600 (bin altı yüz) paylaşım yapıldı. En fazla paylaşım ise, 14 Mart’ta gerçekleşti. Bu tarihte yapılan paylaşımlarda, benzine ve motorine zam yapılması, içerik yoğunluğu oluşturdu.

Ay boyunca en fazla bahsedilen konular; Zam, Motorin ve Benzin oldu.

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17 Nis 2024 - 10:03 - Ekonomi

Mahreç  Zehra Önen

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