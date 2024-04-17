Akaryakıt Gündeminde Zam Var

MTM Medya Takip Merkezi’nin profesyonel dijital medya dinleme platformu DigiLUP verilerine göre, sosyal medya kullanıcıları, akaryakıt ile ilgili yorumlarını paylaşımlarına sıkça yansıtmakta.

DigiLUP ekibinin hazırladığı yeni araştırmada, sosyal medyadaki akaryakıt yorumlarının öne çıkan detayları var.

En fazla değinilen konu Zam’lar

Araştırmaya göre, Mart ayında, akaryakıt ile ilgili toplam 1.600 (bin altı yüz) paylaşım yapıldı. En fazla paylaşım ise, 14 Mart’ta gerçekleşti. Bu tarihte yapılan paylaşımlarda, benzine ve motorine zam yapılması, içerik yoğunluğu oluşturdu.

Ay boyunca en fazla bahsedilen konular; Zam, Motorin ve Benzin oldu.