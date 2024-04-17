Akaryakıt Gündeminde Zam Var

MTM Medya Takip Merkezi’nin profesyonel dijital medya dinleme platformu DigiLUP verilerine göre, sosyal medya kullanıcıları, akaryakıt ile ilgili yorumlarını paylaşımlarına sıkça yansıtmakta.
DigiLUP ekibinin hazırladığı yeni araştırmada, sosyal medyadaki akaryakıt yorumlarının öne çıkan detayları var.
En fazla değinilen konu Zam’lar
Araştırmaya göre, Mart ayında, akaryakıt ile ilgili toplam 1.600 (bin altı yüz) paylaşım yapıldı. En fazla paylaşım ise, 14 Mart’ta gerçekleşti. Bu tarihte yapılan paylaşımlarda, benzine ve motorine zam yapılması, içerik yoğunluğu oluşturdu.
Ay boyunca en fazla bahsedilen konular; Zam, Motorin ve Benzin oldu.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.