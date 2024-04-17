ŞOK Marketler, finansal sonuçlarını açıkladı

2023 yılı finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklayan ŞOK Marketler’in 2023 yılında açılan 674 yeni mağazayla 81 ildeki toplam mağaza sayısı 10 bin 725’e ulaşırken, cirosu ise 133 milyar TL’ye yükseldi. İşe alımlarda önceliği depremden etkilenen vatandaşlara veren şirketin çalışan sayısı 47 bine yaklaştı.

“HER ZAMAN ÜRETİCİLERİMİZ VE MÜŞTERİLERİMİZİN YANINDAYIZ”

2023 yılı finansal sonuçlarını değerlendiren ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel, geçen sene yaşanan deprem felaketi ve zorluklara rağmen yıl sonu satış hedefine ulaştıklarını belirterek, sözlerine şöyle devam etti: “2023 yılında stratejimiz doğrultusunda ortaya koyduğumuz istikrarlı ve başarılı performansımızla hedeflerimizi gerçekleştirdik. Mağaza yatırımlarımız ve artan istihdamımızla ülkemiz ekonomisine katkı sunmaya devam ettik. ‘Birlikten Berekete’ yaklaşımı ile her zaman ülkemizin, üreticilerimizin ve müşterilerimizin yanında olmayı sürdürüyoruz. Yıl boyunca özellikle deprem bölgesini odağımıza alarak bölgenin yeniden kalkınmasına destek olduk. Daima kadınlara fırsat eşitliğini odağına alan bir marka olarak “ŞOK’ta Ben de Varım” ile kalıcı etkileri olacağına gönülden inandığımız bir proje ortaya çıkardık. Öte yandan dayanışma ve paylaşma ayı Ramazan’ın bereketinin müşterilerimize taşınmasına destek olmak amacıyla başlattığımız temel ihtiyaç ürünlerinde 'Her Gün Ucuz Fiyat' kampanyamız ise devam ediyor. ŞOK Marketler olarak 2023 yılında hem üreticiler hem perakendeciler hem de tüketicilerimizin yanında olmaya devam ettik. Hissedarlarımız da bizim için çok değerli; Yönetim Kurulumuz 2023 yılı karımızdan yatırımcılarımıza 1,5 milyar TL brüt temettü dağıtılmasını önerdi. ŞOK Marketler olarak 2024 yılında da yeni hedeflerle hem üreticiler hem perakendeciler hem de tüketicilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.”

DEPREM BÖLGESİNDE HIZLI ÇÖZÜMLERLE DESTEK SAĞLANDI

ŞOK Marketler, şubat ayındaki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 2023 yılı boyunca bölgenin ekonomik olarak kalkındırılmasına yönelik çalışmalarda bulundu. Depremin hemen sonrasında tırlarca ürünü mağaza ve depolarından vatandaşlara ulaştıran ŞOK Marketler, hasar gören mağazalarının yerine de hızla konteyner ve prefabrik mağazalar açarak bölgede gündelik hayata dönüşün hızlanmasına katkı sağladı. ŞOK Marketler özellikle sebze ve meyve alanındaki satın almalarda bölgedeki üreticilere öncelik verirken, işe alımlarda ise yıl boyunca önceliği depremden etkilenen vatandaşlara vererek bölgesel istihdama destek oldu.

KADIN İSTİHDAMINDA VE KADINLARA EKONOMİK DESTEKTE ÖNCÜ

ŞOK Marketler, toplam çalışan sayısının yüzde 54’üne ulaşan kadın çalışan oranıyla Türkiye’de kadın istihdamında da öncüler arasında yer aldı. Daha güçlü bir gelecek için “Şok’ta Ben de Varım” projesinin kapsamını genişleten şirket, deprem bölgesi başta olmak üzere Türkiye’nin farklı yörelerindeki kadın kooperatiflerinden kadınların ürettiği el emeği ürünleri seçili ŞOK mağazalarında satışa sunarak kadınların ekonomiye katılımının artırılmasına ve fırsat eşitliğine katkıda bulunuyor.

WİN SADAKAT PROGRAMI İLE DİJİTALLEŞMEYE YATIRIM

Müşteri memnuniyetini odağına alan çözümler üretme vizyonuyla ŞOK Marketler, 2023 yazında müşterilere ekstra kazançlar sunan Win sadakat programını hayata geçirdi. ŞOK Marketler, online ticaret uygulaması Cepte ŞOK üzerinden üye olunabilen ve kısa zamanda müşterilerden büyük ilgi gören Win programı ile dijitalleşme alanındaki yatırımlarını daha da ileri taşımış oldu.

SABİT FİYAT KAMPANYASI VE İNDİRİMLERLE BÜTÇELER DESTEKLENDİ

ŞOK Marketler, küresel dalgalanmaların da etkisiyle hem üreticiler hem perakendeciler hem de tüketiciler açısından maliyetlerin ve dolayısıyla fiyatların yüksek seviyelere çıktığı 2023 yılında, ülke ekonomisine ve müşterilerin bütçesine katkı sağlamak üzere ocak ayı süresince 1000 üründe fiyatlarını sabitledi. “Cumhuriyetimizin 100. Yıl’ı Şenlikleri” kapsamındaysa bir başka indirim kampanyası gerçekleştiren ŞOK Marketler’de ekim ayı boyunca toplam 1000 üründe yüzde 50’ye varan indirimlerin yanı sıra sadakat programı Win ile müşterilere TL kazancı sağlandı.