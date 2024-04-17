- Asayiş

Otomobilleri kurşunlayıp kaçtılar

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde motosikletli 2 şüpheli cadde üzerinde park halinde bulunan iki otomobili kurşunlayarak olay yerinden kaçtı.

Otomobilleri kurşunlayıp kaçtılar
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Olay, gece saat 00.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi, Reşat Nuri Güntekin Caddesi üzerinde meydana geldi. Motosikletiyle gelen iki şüpheli cadde üzerinde park halinde bulunan 34 BBE 068 plakalı otomobil ile 41 YU 112 plakalı hafif ticari araca kurşun yağdırdı. Olayın ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede iki araçta kurşun izlerine rastlanırken olay yerinde 11 boş mermi kovanı bulundu. Polis ekipleri kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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17 Nis 2024 - 09:32 DHA Kocaeli- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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