Otomobilleri kurşunlayıp kaçtılar

Olay, gece saat 00.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi, Reşat Nuri Güntekin Caddesi üzerinde meydana geldi. Motosikletiyle gelen iki şüpheli cadde üzerinde park halinde bulunan 34 BBE 068 plakalı otomobil ile 41 YU 112 plakalı hafif ticari araca kurşun yağdırdı. Olayın ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede iki araçta kurşun izlerine rastlanırken olay yerinde 11 boş mermi kovanı bulundu. Polis ekipleri kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.