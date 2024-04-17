DEAŞ operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülmekte olan soruşturmada, Suriye/Haseke - Daşişa'da bulunan DEAŞ Silahlı Terör Örgütü karargahında 14 şüphelinin isimleri tespit edildi. DEAŞ Silahlı Terör Örgütü ile bağlantılı olduğu değerlendirilen 14 şüpheliden 10'u operasyonla yakalandı.