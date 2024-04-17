- Yaşam

Yollar kar ve heyelandan temizlendi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, kalınlığı yer yer 3 metreyi bulan kardan kapanan askeri üs bölgelerine giden yollar, karla mücadele ekipleri tarafından yapılan çalışmayla yeniden ulaşıma açıldı.

Yollar kar ve heyelandan temizlendi mask
Yollar kar ve heyelandan temizlendi
Yollar kar ve heyelandan temizlendi
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Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca bölgesindeki Yıldız ve Rahmo askeri üs bölgelerinin yolu daha önce yağan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapandı. Yolların açılması için Hakkari İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, üs bölgelerin yolunu açmak için zorlu bir mücadele yürüttü. Kar kalınlığının yer yer 3 metreyi aştığı 17 kilometrelik yol yeniden ulaşıma açılırken, son yağışların da etkisiyle yola inen heyelan ve kaya parçaları da temizlendi.

# Kar, Yüksekova, heyelan, için, bir, daha

17 Nis 2024 - 09:11 DHA Hakkari- Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

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