Yollar kar ve heyelandan temizlendi

Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca bölgesindeki Yıldız ve Rahmo askeri üs bölgelerinin yolu daha önce yağan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapandı. Yolların açılması için Hakkari İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, üs bölgelerin yolunu açmak için zorlu bir mücadele yürüttü. Kar kalınlığının yer yer 3 metreyi aştığı 17 kilometrelik yol yeniden ulaşıma açılırken, son yağışların da etkisiyle yola inen heyelan ve kaya parçaları da temizlendi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.