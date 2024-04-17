“Bolu’yu Karabük yaptırmam!”

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Karabük Üniversitesi’nden Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ne atanan İbrahim Kürtül hakkında sert eleştirilerde bulundu.



Özcan paylaşımında Kürtül’ün Karabük Üniversitesi’nin öğrenci sayısının yüzde ellisini yabancı uyruklu öğrenci ile doldurduğunu ve aynı şeyi Bolu’ya yapmasına izin vermeyeceğini ifade etti.





Özcan’ın paylaşımı şu şekilde; “Karabük Üniversitesi’nin öğrenci sayısının %50’sini yabancı yapan ve üniversiteyi dünyaya rezil eden İbrahim Kürtül denen şahsı Bolu’ya kim veya hangi tarikat görevlendirdi?

2019’da Bolu’da 306 olan yabancı öğrenci sayısı bu şahsın gelişi ile birlikte bugün nasıl 3.234’e çıkmış?

Bu şahsın getirdiği yabancılar hangi ajanslara ne paralar ödüyorlar?

Oturma izni için yabancıların para karşılığı öğrenci gösterildiğine dair iddialar doğru mudur?

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Mustafa Alişarlı ile İbrahim Kürtül denen bu şahsın ortak bir maneviyat birliği bulunmakta mıdır?

İbrahim Kürtül denen şahıs Bolu’daki görevinden alınmadığı sürece ben bu işlerin peşini bırakmam, Bolu’yu Karabük gibi dünyaya rezil ettirmem!”