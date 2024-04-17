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“Diyanet sen neden hep sus pussun?”

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz’dan Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel’e sert yanıt.

“Diyanet sen neden hep sus pussun?” mask

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel hakkında,”Kendisini bugün karakolda verdiğim ifadeyle resmen GÖMDÜM!” dedi 

Geçtiğimiz günlerde Öztürk Yılmaz Konya Milletvekili Ali Yüksel’in çok eşliliği savunmasını eleştirmişti. Bunun üzerine Yüksel Yılmaz’ı dava etti

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Öztürk Yılmaz, “Çok eşliliği savunduğu için kendisini eleştirdiğim YRP'nin 75 yaşındaki milletvekili Ali Yüksel beni dava etmiş.

Kendisini bugün karakolda verdiğim ifadeyle resmen GÖMDÜM!

İfademin metnini de yayınlayacağım. Umarım basın bu hassas konuya yer verir de bu had bilmezler ortalıkta bu zehirli düşüncelerle dolaşma cesareti bulamazlar!

Sen kimsin de hukuk tanımıyorsun? Diyanet,sen neden hep sus pussun?” dedi

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17 Nis 2024 - 08:30 - Gündem

Mahreç  Melisa Sapaz

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