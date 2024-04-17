Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel hakkında,”Kendisini bugün karakolda verdiğim ifadeyle resmen GÖMDÜM!” dedi

Geçtiğimiz günlerde Öztürk Yılmaz Konya Milletvekili Ali Yüksel’in çok eşliliği savunmasını eleştirmişti. Bunun üzerine Yüksel Yılmaz’ı dava etti.



Konuyla ilgili açıklamada bulunan Öztürk Yılmaz, “Çok eşliliği savunduğu için kendisini eleştirdiğim YRP'nin 75 yaşındaki milletvekili Ali Yüksel beni dava etmiş.

Kendisini bugün karakolda verdiğim ifadeyle resmen GÖMDÜM!

İfademin metnini de yayınlayacağım. Umarım basın bu hassas konuya yer verir de bu had bilmezler ortalıkta bu zehirli düşüncelerle dolaşma cesareti bulamazlar!

Sen kimsin de hukuk tanımıyorsun? Diyanet,sen neden hep sus pussun?” dedi