Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, hava sıcaklıklarının bu hafta yurt genelinde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerine çıkması bekleniyor.
- Yaşam
Bu hafta hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre bu hafta yurt genelinde hava sıcaklıkları artacak.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.