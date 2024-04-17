Yılmaz Erdoğan’dan aşk iddialarına yanıt

Geçtiğimiz günlerde ünlü oyuncu Yılmaz Erdoğan’ın ismi kendinden yaşça küçük Cansu Taşkın ile anılmıştı.

Sosyal medyada kısa sürede yayılan fotoğraflar ve aşk iddiaları vatandaşların gündem konusu olurken Yılmaz Erdoğan’dan iddialara yanıt geldi.

Erdoğan yaptığı paylaşımda ilişkinin geçen yıl sona erdiğini ve kimseyi dava etmeyeceğini ifade etti.

Erdoğan’ın paylaşımı şu şekilde; “Geçtiğimiz yıl yaşanmış ve sona ermiş bir ilişki 'garip' bir şekilde gündeme geldi. Artık bu konunun kapatılmasını rica ediyorum. Kimseyi dava etmiyorum. Herkesin ve her şeyin sadece iyi yanlarını hatırlıyor, gerisini unutuyorum. Sevgilerimle..."