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“Şehitlerimizin ruhu sonsuza dek yaşayacak”

Ankara Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Türkiye'nin her yıl 14-20 Nisan tarihleri arasında kutladığı Şehitler Haftası'nı unutmadı.

“Şehitlerimizin ruhu sonsuza dek yaşayacak” mask

Ankara Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Türkiye'nin her yıl 14-20 Nisan tarihleri arasında kutladığı Şehitler Haftası'nı unutmayarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. 

Erdal Beşikçioğlu yapmış olduğu paylaşımda; “Aziz şehitlerimizin ruhu şanlı bayrağımızın gölgesinde sonsuza dek yaşayacak.” ifadelerini kullandı

# sosyal, Türkiye, Nisan, Ankara

17 Nis 2024 - 07:29 - Gündem

Mahreç  Melisa Sapaz

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