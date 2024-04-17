Irmakta sürüklenen inek kurtarıldı

Gölbucağı Mahallesi mevkisinde Bartın Irmağı'nda balık tutan vatandaşlar ırmakta sürüklenen ineği gördü. Balıkçılar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla gelen Bartın Belediyesi itfaiye ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sürüklenen hayvanı kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler botla ineğe yaklaşıp halatla iş makinasına bağladılar. İnek, iş makinasına bağlanan halatla ekipler ve vatandaşların yardımıyla sudan çıkarıldı. Veteriner hekimin kontrol ettiği ineğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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# inek, kurtarıldı, için
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.