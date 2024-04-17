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Tek katlı ev yangında küle döndü

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde tek katlı ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Tek katlı ev yangında küle döndü
Tek katlı ev yangında küle döndü
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Yangın, saat 17.30 sıralarında Eskipazar ilçesine bağlı Hanköy köyünde tek katlı bir evde çıktı. Ramazan Yazıcı’ya ait tek katlı çıkan yangında alevler kısa sürede binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürülen yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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17 Nis 2024 - 05:54 DHA Karabük- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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