Buldukları sikkeleri müzeye teslim etti

Antakya ilçesinde iki kardeş kendilerine ait arazide buldukları tarihi sikkeleri jandarmaya haber verdi. İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Saçaklı Mahallesi’nde bir vatandaşın kendi tapulu arazisinde Bizans Dönemine ait olduğu değerlendirilen 22 adet sikke bulduğunu beyan etmesi üzerine; Hatay Müze Müdürlüğü yetkililerine bilgi verilerek şahsın bulmuş olduğu sikkeleri kendi rızası ile Müze Müdürlüğü görevlilerine teslim etmesi sağlanmıştır.” ifadelerine yer verildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.