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Buldukları sikkeleri müzeye teslim etti

Htayın merkez Antakya ilçesinde evlerinin bahçesinde Bizans dönemine ait 22 sikke bulan İsmet ve Casim Kaya kardeşler, eserleri jandarmaya teslim etti.

Buldukları sikkeleri müzeye teslim etti mask
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Antakya ilçesinde iki kardeş kendilerine ait arazide buldukları tarihi sikkeleri jandarmaya haber verdi. İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Saçaklı Mahallesi’nde bir vatandaşın kendi tapulu arazisinde Bizans Dönemine ait olduğu değerlendirilen 22 adet sikke bulduğunu beyan etmesi üzerine; Hatay Müze Müdürlüğü yetkililerine bilgi verilerek şahsın bulmuş olduğu sikkeleri kendi rızası ile Müze Müdürlüğü görevlilerine teslim etmesi sağlanmıştır.” ifadelerine yer verildi.

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17 Nis 2024 - 03:35 DHA Hatay- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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