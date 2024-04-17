Trabzonspor'dan Kayserispor maçı hazırlıkları

Nurgül GÜNAYDIN / TRABZON ,

Trabzonspor, Süper Lig’in 33’üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına bu akşam saat 18.00’de yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. 5'e 2 ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise geniş alanda oyun çalışması yapıldı.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.