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Trabzonspor'dan Kayserispor maçı hazırlıkları

Trabzonspor, Süper Lig’in 33’üncü haftasında oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor'dan Kayserispor maçı hazırlıkları mask
Trabzonspor'dan Kayserispor maçı hazırlıkları
Trabzonspor'dan Kayserispor maçı hazırlıkları
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Nurgül GÜNAYDIN / TRABZON ,

Trabzonspor, Süper Lig’in 33’üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına bu akşam saat 18.00’de yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. 5'e 2 ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise geniş alanda oyun çalışması yapıldı.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.

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17 Nis 2024 - 03:02 DHA Trabzon- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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