- Asayiş

Elinden kayan spiral ile el ve ayaklarını kesti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, evinin bahçesinde odun kesen Aşır K. (29), dikkatsizlik sonucu elinden kayan spiral ile 2 ayağı ile sağ elini kesti.

Elinden kayan spiral ile el ve ayaklarını kesti
Elinden kayan spiral ile el ve ayaklarını kesti
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Olay, saat 17.00 sıralarında kırsal Kurşunlu Mahallesi’nde meydana geldi. Evinin bahçesinde spiral ile odun kesen Aşır K., makinenin elinden kaymasıyla sağ eli ile 2 ayağını kesti. Kanlar içerisinde kalan Aşır K., ailesinin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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17 Nis 2024 - 02:30 DHA Bursa- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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