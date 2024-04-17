Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 146'ncı ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12'nci maddesine göre; 16 Nisan günü yapılan seçimde, Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine Basri Bağcı seçildi.
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Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine kim seçildi ?
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine Basri Bağcı seçildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.