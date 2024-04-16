16 Nis 2024 - 16:16- Dünya G:

Türk-Gürcü El Sanatları Sergisi Batum'da açılıyor

Batum Başkonsolosluğu, Tiflis Yunus Emre Enstitüsü, Acara Özerk Bölgesi Kültür Bakanlığı ve Ebruli Yaşam ve Sanat Derneği'nin ortaklığıyla gerçekleştirilecek olan Türk-Gürcü El Sanatları Atölyesi, 19 Nisan’da Batum'da sanatseverlere kapılarını açacak.

Türk-Gürcü El Sanatları Sergisi Batum'da açılıyor mask
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Batum Nikoloz Kandelaki Resim Okulunun sergi salonunda düzenlenecek etkinlikte ahşap oyma, taş oyma, modern sepet yapımı, Rize bezi, Hemşin çorabı, Mine sanatı ve Keçe gibi çeşitli sanat eserleri sergilenecek ve atölye çalışmaları yapılacak. Batum Başkonsolosu Rıza Kağan Yılmaz ve Acara Eğitim Kültür ve Spor Bakan Yardımcısı Akaki Dzneladze gibi isimlerin katılımıyla gerçekleşecek olan etkinlik, Türk ve Gürcü el sanatlarının buluşmasına ev sahipliği yapacak.

# Türk, Etkinlik

16 Nis 2024 - 16:16 Ankara- Dünya

Mahreç  Dha Ajansı

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