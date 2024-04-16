Türk-Gürcü El Sanatları Sergisi Batum'da açılıyor

Batum Nikoloz Kandelaki Resim Okulunun sergi salonunda düzenlenecek etkinlikte ahşap oyma, taş oyma, modern sepet yapımı, Rize bezi, Hemşin çorabı, Mine sanatı ve Keçe gibi çeşitli sanat eserleri sergilenecek ve atölye çalışmaları yapılacak. Batum Başkonsolosu Rıza Kağan Yılmaz ve Acara Eğitim Kültür ve Spor Bakan Yardımcısı Akaki Dzneladze gibi isimlerin katılımıyla gerçekleşecek olan etkinlik, Türk ve Gürcü el sanatlarının buluşmasına ev sahipliği yapacak.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.