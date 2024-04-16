Kilise saldırısı terörle ilişkili

Avustralya’nın Sydney kentindeki Wakeley semtinde bulunan bir kiliseye dün bıçaklı saldırı düzenlendi. Yeni Güney Galler (NSW) Polis Departmanı, saldırının 16 yaşındaki bir genç tarafından düzenlendiğini, saldırganın hastanede polis gözetiminde olduğunu duyurdu. NSW Polisi’nden yapılan açıklamada, “NSW Polis Komiseri Karen Webb tarafından yapılan açıklamada olayın terörle bağlantılı olduğu belirtilmiştir” denildi. Öte yandan NSW Ortak Terörle Mücadele Ekibi’nin (JCTT) de saldırıya ilişkin başlatılan soruşturmada aktif rol aldığı açıklandı.

Avustralya medyası, saldırganın ayin sırasında sunakta (altar) bulunan piskoposa saldırdığını duyurmuştu.

AVM SALDIRISINDA 6 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Sydney kentinde 13 Nisan’da Westfield Alışveriş Merkezi’nde de bıçaklı saldırı düzenlenmiş, 6 kişi hayatını kaybetmişti. Yetkililer, saldırganın polis memuru tarafından vurularak etkisiz hale getirildiğini duyurmuş ancak olayın terör saldırısı olmadığı açıklanmıştı.