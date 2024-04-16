Yurt genelinde sıcaklıklar artacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, şu ifadelere yer verdi:
"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün hava tahmin raporuna göre, yurdumuz genelinde yarından itibaren hava sıcaklıklarında artış beklenmektedir.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üstünde seyretmesi beklenirken, bazı illerimizde sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıkması öngörülmektedir.
Özellikle yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün verileri doğrultusunda dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyorum.
Bununla birlikte doğal oksijen kaynağımız olan ormanlarımızda da havaların ısınmasıyla beraber herhangi bir yangın olmaması için tüm vatandaşlarımızın duyarlı hareket etmelerini bekliyorum."
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün hava tahmin raporuna göre, yurdumuz genelinde yarından itibaren hava sıcaklıklarında artış beklenmektedir.
?Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üstünde seyretmesi…
— Mehmet Özhaseki (@mehmetozhaseki) April 15, 2024
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.