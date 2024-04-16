- Gündem

Yurt genelinde sıcaklıklar artacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yurt genelinde yarından itibaren artması beklenen sıcaklıkların bazı illerde 30 derecenin üzerine çıkacağını bildirdi.

Yurt genelinde sıcaklıklar artacak mask

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, şu ifadelere yer verdi:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün hava tahmin raporuna göre, yurdumuz genelinde yarından itibaren hava sıcaklıklarında artış beklenmektedir.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üstünde seyretmesi beklenirken, bazı illerimizde sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıkması öngörülmektedir.

Özellikle yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün verileri doğrultusunda dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyorum.

Bununla birlikte doğal oksijen kaynağımız olan ormanlarımızda da havaların ısınmasıyla beraber herhangi bir yangın olmaması için tüm vatandaşlarımızın duyarlı hareket etmelerini bekliyorum."

# Hava, Sıcaklık, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, için, bir, Yangın

16 Nis 2024 - 05:01 Ankara- Gündem

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL