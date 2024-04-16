- Çevre

Çanakkale Valiliği'nden orman yangını uyarısı

Çanakkale Valiliği tarafından yapılan açıklamada bugün etkili olması beklenen sıcak hava ve kuvvetli rüzgar nedeniyle orman yangınlarına karşı vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarıda bulunuldu.

Çanakkale Valiliği'nden orman yangını uyarısı mask

Çanakkale Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son tahminlere göre, 16.04. 2024 Salı günü (Yarın) ilimizde sıcak havanın yanı sıra kuvvetli rüzgar da beklenmektedir. Orman yangınları açısından bu durum çok büyük bir risk oluşturmaktadır.

Son zamanlarda meydana gelen orman yangınlarının birçoğu da maalesef beşeri hatalardan kaynaklanmıştır. Vatandaşlarımızın, bütün arazilerde ve özel mülkiyete tabi bahçelerde kesinlikle ateşten uzak durması, ayrıca bahçe ve tarla temizliği amacıyla ateş yakılması, anız yakılması ve piknik esnasında ateş yakılması gibi yangına sebebiyet verebilecek hususlarda dikkatli olması ve hassasiyet göstermesi çok büyük önem arz etmektedir. Herhangi bir Orman yangını fark edilmesi durumunda 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmalıdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

# Çanakkale Valiliği, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bir, büyük, 2024

16 Nis 2024 - 04:45 Çanakkale- Çevre

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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